Тактика та стрільба. У Британії показали, як проходили навчання українських військових (відео)

"Цього року Збройні сили Британії прийняли українських новобранців та допомогли навчити їхньому захисту своєї батьківщини від вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Там показали, як на початку цього місяця українські бійці брали участь у тактичних тренуваннях із бойовою стріляниною на снігу.