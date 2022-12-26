Тактика та стрільба. У Британії показали, як проходили навчання українських військових (відео)
Міністерство оборони Британії показало, як проходили одні з останніх в цьому році навчання бійців Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter оборонного відомства Британії.
"Цього року Збройні сили Британії прийняли українських новобранців та допомогли навчити їхньому захисту своєї батьківщини від вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Там показали, як на початку цього місяця українські бійці брали участь у тактичних тренуваннях із бойовою стріляниною на снігу.
Цього року Великобританія Armed Forces повинна була зв'язати Ukrainian recruits до Великобританії і сприяла тренування ним до оборони їх домашній від вторгнення.
Watch as recruits є частина в live fire tactical training в snow earlier this month. #StandWithUkraine
Нагадаємо, на початку грудня у Великій Британії закінчилася остання серія навчань українських військових. Навчальну програму відновлять у січні 2023 року.
Зазначимо, що Велика Британія планувала підготувати до кінця року близько 10 тисяч українських солдатів.
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