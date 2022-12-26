Тактика та стрільба. У Британії показали, як проходили навчання українських військових (відео)

Міністерство оборони Британії показало, як проходили одні з останніх в цьому році навчання бійців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter оборонного відомства Британії.

"Цього року Збройні сили Британії прийняли українських новобранців та допомогли навчити їхньому захисту своєї батьківщини від вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Там показали, як на початку цього місяця українські бійці брали участь у тактичних тренуваннях із бойовою стріляниною на снігу.