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Тактика та стрільба. У Британії показали, як проходили навчання українських військових (відео)

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Понеділок 26 грудня 2022 14:48
Тактика та стрільба. У Британії показали, як проходили навчання українських військових (відео) Фото: у Британії показали, як проходили навчання українських військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство оборони Британії показало, як проходили одні з останніх в цьому році навчання бійців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter оборонного відомства Британії.

"Цього року Збройні сили Британії прийняли українських новобранців та допомогли навчити їхньому захисту своєї батьківщини від вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Там показали, як на початку цього місяця українські бійці брали участь у тактичних тренуваннях із бойовою стріляниною на снігу.

Нагадаємо, на початку грудня у Великій Британії закінчилася остання серія навчань українських військових. Навчальну програму відновлять у січні 2023 року.

Зазначимо, що Велика Британія планувала підготувати до кінця року близько 10 тисяч українських солдатів.

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