Такого террора не было со времен основания поселка: последствия обстрела в Харьковской области

В Харьковской области одна из общин заявила, что последний обстрел, был крупнейшим со времен основания поселка и рассказала о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Печенежской общины Александра Гусарова .

По словам Гусарова, минувшей ночью по поселку было нанесено три ракетных и несколько артиллерийских ударов со стороны оккупантов. В результате этого, погибла женщина и были ранены два человека. Был разрушен центр детского и юношеского творчества, пострадало сельхозпредприятие, на котором погибло девятнадцать коров.

Также пострадали два жилых дома, десятки частных домовладений, дом культуры, были побиты крыши и гаражи. Среди критической инфраструктуры пострадал водопровод и часть линий электропередач.

Глава общины напомнил о безопасности и призвал всех быть максимально внимательными.