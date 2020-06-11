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Такого антирекорда еще не было: Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19

Новости » Коронавирус     11.06.2020 - 10:00
Такого антирекорда еще не было: Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Минздрав предлагает "проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни"

Из-за вспышки коронавируса в Украине министр здравоохранения Максим Степанов предложит определенные меры. Сегодня в стране зафиксировали новый антирекорд.

Об этом он заявил на брифинге.

Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать "проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни". Впрочем, он не уточнил, какие именно.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в тяжелые времена, в апреле, когда мы все волновались, у нас никогда не было 680 случаев за сутки", - заявил Степанов.

По его словам, из-за повышения числа инфицированных министерство будет предлагать проведение определенных мер ради здоровья украинцев.

Степанов добавил, что после сегодняшней статистики говорить об улучшении ситуации достаточно трудно.

"Исходя из цифр эпидемиологической ситуации, мы будем предлагать те или иные меры. Тот или иной выход из карантина и иначе не будет", - заявил он.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, почти 700 новых случаев.

Также в Министерстве здравоохранения назвали одну из причин распространения COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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