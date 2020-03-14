Такая солнечная: Джамала подчеркнула округлившийся животик облегающим нарядом

Джамала, которая ошарашила фанатов чуть более месяца назад сообщением о своей второй беременности, порадовала армию поклонников новой порцией чудесных и солнечных фото, на которых также продемонстрировала заметно округлившийся животик.

Популярная украинская певица опубликовала в Instagram серию снимков и пожелала подписчикам приятных выходных и заверила, что все будет хорошо.

Джа выбрала интересную комбинацию облегающего наряда и свободной кожанной модной курточки, дополнив образ оранжевыми брюками.

Артистка зажигательно улыбается и буквально заряжает зрителей своим внутренним позитивом и счастьем.

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

В сети восхищаются образом Джамалы и даже делятся прогнозами, что у певицы родится девочка - уж очень она похорошела из-за беременности.

Спасибо, настроение отличное!.. Как прошла пятница 13? Вы выглядите великолепно! У вас шикарная улыбка и прекрасные глаза!

Какая красивая! Jamala, люблю безумно;

Красотка! Обожаю беременяшечек!

Похорошели, наверное девочка будет!

Спасибо вам за позитив и оптимизм! Берегите себя;

Миммм... животик!

Джа, ты супер вумэн;

Как всегда красавица!

Кстати, животик вам очень идет!

Красавица!

Фото: скрин комментариев instagram.com/jamalajaaa

Ранее мы писали о том, что Джамала показала эффектный образ в платье этнического стиля.