Такая солнечная: Джамала подчеркнула округлившийся животик облегающим нарядом

Беременная Джамала восхитила фанов и даже узнала их прогноз - будет мальчик или девочка
Джамала, которая ошарашила фанатов чуть более месяца назад сообщением о своей второй беременности, порадовала армию поклонников новой порцией чудесных и солнечных фото, на которых также продемонстрировала заметно округлившийся животик.
Популярная украинская певица опубликовала в Instagram серию снимков и пожелала подписчикам приятных выходных и заверила, что все будет хорошо.
Джа выбрала интересную комбинацию облегающего наряда и свободной кожанной модной курточки, дополнив образ оранжевыми брюками.
Артистка зажигательно улыбается и буквально заряжает зрителей своим внутренним позитивом и счастьем.
Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)
В сети восхищаются образом Джамалы и даже делятся прогнозами, что у певицы родится девочка - уж очень она похорошела из-за беременности.
Фото: скрин комментариев instagram.com/jamalajaaa
Ранее мы писали о том, что Джамала показала эффектный образ в платье этнического стиля.