Такая нежная: Джамала засветила округлившийся животик на атмосферных кадрах

Беременная Джамала восхитила сеть ярким фотосетом
Джамала восхитила своих поклонников цветущим видом и показала округлившийся животик - знаменитая украинская певица и экс-победительница Евровидения ждет уже второго ребенка. Артистка в "морских" сине-зеленых свободных нарядах устроила настоящий фотосет, поделившись с поклонниками яркими кадрами.
В своем Instagram звезда также написала теплое пожелание подписчикам, зарядив их приятным настроением на все выходные.
На днях Джамала преподнесла фанам настоящую новость-сюрприз о второй беременности, а сейчас 36-летняя певица уже демонстрирует, как счастье выглядит.
Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)
В сети восхищаются цветущему виду Джамалы и купают артистку в комплиментах, желая оставаться солнечной, красивой, сильной, целеустремленной и счастливой.
Скрин комментариев: instagram.com/jamalajaaa