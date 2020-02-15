Такая нежная: Джамала засветила округлившийся животик на атмосферных кадрах

Джамала восхитила своих поклонников цветущим видом и показала округлившийся животик - знаменитая украинская певица и экс-победительница Евровидения ждет уже второго ребенка. Артистка в "морских" сине-зеленых свободных нарядах устроила настоящий фотосет, поделившись с поклонниками яркими кадрами.

В своем Instagram звезда также написала теплое пожелание подписчикам, зарядив их приятным настроением на все выходные.

На днях Джамала преподнесла фанам настоящую новость-сюрприз о второй беременности, а сейчас 36-летняя певица уже демонстрирует, как счастье выглядит.

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

В сети восхищаются цветущему виду Джамалы и купают артистку в комплиментах, желая оставаться солнечной, красивой, сильной, целеустремленной и счастливой.

Вы настоящая молодец;

Красавица!

Бомбезно выглядишь!

Насколько вы красивая и женская!

Джамала, вы очень классная! Божьей милости!

Вау! Супер!

Джамала, вы красавица. Я вами горжусь.

Джамалочка, не останавливайся ни перед чем, ты сильная женщина. Удачи!

А какой животик!

Скрин комментариев: instagram.com/jamalajaaa