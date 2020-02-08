В Таиланде военнослужащий открыл стрельбу по людям, есть жертвы

В субботу, 8 января, военнослужащий устроил стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Как сообщается, вооруженный человек застрелил своего командующего и двух других солдат, а затем открыл огонь в торговом центре Terminal 21.

По данным издания The Mirror, в результате стрельбы погибли не менее 12 человек, много раненых. Также военнослужащий захватил 16 человек в заложники.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Кроме того, в Запорожье стреляли во владельца одного из ресторанов. В Коммунарском районе города между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался владелец и выпроводил буйного гостя. Последний решил "проучить" владельца заведения.