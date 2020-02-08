В Таиланде установили личность устроившего стрельбу военного

Таиландские правоохранители установили личность военнослужащего, который устроил стрельбу в торговом центре Terminal 21 города Корат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Как сообщается, стрельбу в торговом центре Кората устроил 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма, который проходил службу на военной базе Суратхампитхак.

Кроме того, по данным американского агентства Reuters, в результате стрельбы в Terminal 21 пострадал по меньшей мере 21 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате стрельбы в торговом центре Terminal 21 в таиландском городе Корат возросло до 17. Военнослужащий, устроивший стрельбу, забаррикадировался на четвертом этаже здания и удерживает там минимум 16 заложников.

РБК-Украина писало, что сегодня в таиландском городе Корат произошла стрельба в торговом центре Terminal 21. Вооруженный военнослужащий ворвался на территорию торгового центра и открыл огонь по посетителям. Перед этим военный застрелил своего командующего и еще двух солдат.

Кроме того, местные СМИ писали о том, что из торгового центра эвакуируют пострадавших в результате стрельбы. Свидетели трагедии опубликовали в сети видео, на котором зафиксирована эвакуация раненых. Однако количество пострадавших было неизвестно.