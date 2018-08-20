В Таиланде в результате нападения боевиков пострадали два человека

Боевики бросили три гранаты в один из домов деревни

В Таиланде в результате взрыва гранат два человека получили ранения. Об этом сообщает газета The Nation.

Как отмечается, четверо боевиков на двух мотоциклах бросили три гранаты в один из домов деревни Бан Чамао. В результате взрыва два человека пострадали.

Отметим, вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет, добиваясь отделения и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в ходе перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели прекратили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры на севере Таиланда.

Так, губернатор провинции Чианграй, в которой проводится спасательная операция, Наронгсак Оссатанакорн заявил, что спасателям нужно "около 10 часов", чтобы подготовиться к следующему этапу операции, который начнется уже на следующее утро.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливня вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированными в ней.