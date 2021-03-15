В Таиланде решили использовать вакцину AstraZeneca
Таиланд начнет использовать вакцину AstraZeneca COVID-19 во вторник после короткой задержки из-за возможных проблем с безопасностью. Премьер-министр Прают Чан-Оча и члены правительства будут первыми, кто получит прививку.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления чиновников.
В пятницу Таиланд был первой страной за пределами Европы, которая приостановила использование вакцины AstraZeneca, от которой в значительной степени зависит национальная кампания по вакцинации.
Власти Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии и Нидерландов прекратили использование вакцины из-за проблем со свертываемостью крови, тогда как Индонезия решила задержать использование до вывода Всемирной организации здравоохранения.
С июня Таиланд станет одним из региональных производителей этой вакцины и зарезервировал первые 61 миллион доз для своего населения.
Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракуль заявил, что многие страны подтвердили отсутствие возникновения тромбов после уколов вакциной AstraZeneca.
"Премьер-министр выразил свое намерение и готов получить вакцину для укрепления доверия людей", - сказал Анутин в заявлении.
По его словам, экспертная комиссия подтвердила безопасность вакцины.
В воскресенье AstraZeneca заявила, что пересмотрела данные более 17 миллионов людей, вакцинированных в Великобритании и Европейском Союзе, которые не показали "никаких доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении".
Напомним, европейский регулятор ЕМА опроверг связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риска образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств.