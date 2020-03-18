В Таиланде разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса

Тайские ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи разработали экспресс-тест, который может обнаружить в организме человека коронавирус за 30-45 минут. Об этом сообщают тайские газеты Bangkok Post и MHTai.

Как отмечается, клинические испытания этого экспресс-теста планируется начать в следующем месяце. Этот тест может дать результат за 30-45 минут. Для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тыс. экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит приблизительно 475 бат (15 долларов).

В свою очередь управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства рекомендует не покупать тесты на коронавирус, что продаются в интернете, поскольку ни один из них не был сертифицирован властью.

Напомним, врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские доктора повторяют ошибки при борьбе с коронавирусом. Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за пациентами. Из-за этого возрастает уровень заболеваемости среди врачей и медсестер.

РБК-Украина писало, что украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.