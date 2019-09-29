В Таиланде в ДТП с пикапом погибли 17 студентов

В таиландской провинции Самутпракан 17 студентов одного из технических колледжей погибли в результате аварии с пикапом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bangkok Post.

Таксист, ставший свидетелем аварии, рассказал полиции, что видел, как перегруженный людьми пикап выезжал на высокой скорости на главную дорогу провинции. Затем автомобиль съехал с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся.

В результате сильного удара 12 студентов, которые находились в кузове пикапа, вылетели на дорогу и погибли на месте. Пятеро других студентов и водитель, сидевшие внутри автомобиля, получили различные травмы и были отправлены в ближайшую больницу.

Позже в медицинском учреждении от полученных в результате аварии травм скончались пять студентов.

Напомним, в Таиланде в ночь на 13 мая в провинции Накхонсаван в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек. Автобус перевернулся и оказался на обочине. Из 43 пассажиров 21 получил небольшие травмы. Сейчас полиция общается с водителем и пассажирами, чтобы установить обстоятельства ДТП.

Добавим, в Таиланде в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом шесть человек погибли и около 50 получили ранения. По данным полиции, авария произошла в районе Кхлонг Луанг в субботу, 6 декабря, около 3:20 по местному времени. Автобус, направлявшийся из района Паном Прай в Бангкок, перевернулся.