UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Таиланд сократил срок ревакцинации с 6 до 3 месяцев

Автор: Мария Кучерявец

Правительственная рабочая группа с COVID в Таиланде заявила о сокращении интервала между введением второй и третьей дозы вакцины от коронавируса. Так, вместо шести месяцев, ревакцинацию необходимо будет проходить уже через три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Указано, что соответствующее решение было принято для повышения иммунитета в борьбе с новым штаммом "Омикрон".

"Поскольку сейчас "Омикрон" значительно распространился, ускорение до введения третьей прививки поможет уменьшить тяжесть симптомов и снизить уровень смертности", - пояснил представитель правительственной рабочей группы по COVID Тависин Висануйотин.

По его словам, люди, которые получили вторую прививку от коронавируса в августе или сентябре, могут пройти ревакцинацию сразу в любом центре вакцинации по всей стране.

Известно, что на данный момент более 43 млн человек или 60% жителей Таиланда - уже получили две дозы COVID-вакцины.

По информации издания, на сегодня в Таиланде выявлено 8 завезенных случаев штамма "Омикрон".

Ранее стало известно, что Таиланд планирует начать вакцинацию против коронавируса среди школьников.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТаиландВакцина от коронавируса