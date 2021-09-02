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Таиланд решил смешивать вакцины Sinovac и AstraZeneca

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Таиланда разрешило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac. В Таиланде говорят, что смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирусу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Britishian.

По данным МинздраваТаиланда, комбинация китайского препарата с AstraZeneca повышает защиту от коронавируса до того же уровня, что и две прививки только препаратом AstraZeneca.

Теперь Таиланд не будет давать две дозы вакцины CoronaVac, который производит компания Sinovac. Стоит отметить, что Таиланд является одним из производителей вакцины AstraZeneca.

По состоянию на сегодня в Таиланде полностью вакцинированы лишь 13% населения.

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ТаиландВакцина от коронавируса