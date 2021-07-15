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Таиланд открыл три острова для COVID-вакцинированных туристов, но есть ограничения

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Таиланда открыли острова Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе для посещения туристами, вакцинированных от коронавируса. Однако для отдыхающих введены ряд ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Bangkok Post.

Согласно предъявляемым требованиям для пребывания на курортах острова Самуи, туристы не должны переезжать с него в течение семи дней, а первые три дня они должны провести в гостинице. На четвертый день отдыхающие смогут поехать на Пханган или Тау. Кроме того, им придется сдать тест на COVID-19.

Покинуть пределы трех островов туристы смогут после пребывания на них не менее 14 дней.

Напомним, с 1 июля власти Таиланда открыли курортный Пхукет для туристов, которые прошли вакцинацию от COVID.

Отметим, в Таиланде усилили карантин в ряде провинций из-за распространения коронавируса. МИД Украины дало рекомендации украинцам.

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ВакцинатуризмтаиландКоронавирус