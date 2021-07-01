Таиланд открыл курортный Пхукет для вакцинированных туристов

С 1 июля Таиланд открыл курортный Пхукет для туристов, которые прошли вакцинацию от COVID. Первые иностранные отдыхающие уже прибыли на остров.

Сообщается, что пандемия COVID ударила по экономике Таиланда, которая почти на 20% зависит от международного туризма. Ожидается, что модель так называемой "песочницы Пхукета" позволит восстановить туристические потоки, поскольку она позволяет вакцинированным иностранцам посещать его без карантина.

Сегодня уже почти 350 пассажиров рейсами из Израиля, ОАЭ, Катара и Сингапура прибыли на Пхукет. Туристы должны пройти температурный скрининг и проверку вакцинации, а также загрузить в смартфоны специальные приложения. Далее они прошли таможенные процедуры, после чего у них взяли образцы на ПЦР-тест, результаты которого в течение суток нужно ждать в отеле.

Отрицательный тест позволит туристам свободно передвигаться по острову, положительный означает немедленную госпитализацию.