Таиланд из-за "Дельты" будет комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca

В Таиланде намерены комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca для повышения уровня защиты от штамма коронавируса "Дельта". В частности, вакцину AstraZeneca будут вводить второй дозой тем, кто сначала получил Sinovac.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сообщается, что в случае реализации этот способ вакцинации станет первой комбинацией вакцины, разработанных на Западе и в Китае.
"Это сделано для улучшения защиты от варианта "Дельта" и повышения уровня иммунитета против болезни", - заявил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.
Отметим, ранее стало известно, что в соседней Индонезии высокая заболеваемость среди медицинских работников, которые получили вакцину Sinovac.
Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ еще не готова дать общую рекомендацию по комбинированию COVID-вакцин.
А в Украине разрешили комбинировать COVID-вакцины компаний Pfizer и Moderna, хотя последней и нет в стране.