UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Таиланд из-за "Дельты" будет комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

В Таиланде намерены комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca для повышения уровня защиты от штамма коронавируса "Дельта". В частности, вакцину AstraZeneca будут вводить второй дозой тем, кто сначала получил Sinovac.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в случае реализации этот способ вакцинации станет первой комбинацией вакцины, разработанных на Западе и в Китае.

"Это сделано для улучшения защиты от варианта "Дельта" и повышения уровня иммунитета против болезни", - заявил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Отметим, ранее стало известно, что в соседней Индонезии высокая заболеваемость среди медицинских работников, которые получили вакцину Sinovac.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ еще не готова дать общую рекомендацию по комбинированию COVID-вакцин.

А в Украине разрешили комбинировать COVID-вакцины компаний Pfizer и Moderna, хотя последней и нет в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинатаиландКоронавирус