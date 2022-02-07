Тафтай рассказал, угрожает ли энергосберегающий режим спутнику "Сич 2-30"

По словам главы Государственного космического агентства, вышеупомянутый инцидент является нештатной ситуацией, которая рассчитывается на этапе создания аппарата.

"Сейчас необходимо закончить летные испытания, которые длятся 2 месяца. После этого, я уверен, что спутник будет работать штатно. Специалисты КБ "Южного", специалисты в использовании спутниковых связей, Национальный центр космических средств ведут эту работу", - отметил Тафтай.

В то же время на отсутствие связи повлияли несколько факторов, а именно: расположение спутника при выводе на орбиту и общее количество аппаратов, которые вместе с "Сич 2-30" были направлены в космос.