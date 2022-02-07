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Тафтай рассказал, угрожает ли энергосберегающий режим спутнику "Сич 2-30"

Автор: Сергей Пышкин

Недавно украинский спутник "Сич-2-30" был переведен в энергосберегающий режим вследствие отсутствия устойчивой связи. Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал, угрожает ли это аппарату.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Тафтая в интервью для "Общественного".

По словам главы Государственного космического агентства, вышеупомянутый инцидент является нештатной ситуацией, которая рассчитывается на этапе создания аппарата.

"Сейчас необходимо закончить летные испытания, которые длятся 2 месяца. После этого, я уверен, что спутник будет работать штатно. Специалисты КБ "Южного", специалисты в использовании спутниковых связей, Национальный центр космических средств ведут эту работу", - отметил Тафтай.

В то же время на отсутствие связи повлияли несколько факторов, а именно: расположение спутника при выводе на орбиту и общее количество аппаратов, которые вместе с "Сич 2-30" были направлены в космос.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Сич 2-30" вследствие ряда внешних факторов не мог установить устойчивую связь с Землей после чего его перевели в энергосберегающий режим.

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Украина