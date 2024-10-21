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Тафгай "Кепіталз" нокаутував опонента, вінгер "Евеланш" почав і програв: бійки вихідних НХЛ

Фото: Генрі Тран готується відправити на лід Логана О'Коннора (news-daily.com)
Автор: Антон Федорців

Суботньо-недільна програма регулярної першості Національної хокейної ліги розщедрилася лише на дві сутички – в американських Ньюарку та Сан-Хосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У штаті Нью-Джерсі бійка спалахнула на старті фінального періоду. Знаний хуліган із "Вашингтона" Брендон Дюхейм зійшовся навкулачки з нападником місцевих "Девілз" Стефаном Нейсеном.

Останній щось не поділив із досвідченим оборонцем "Кепіталз" Тревором ван Рімсдайком. Утім, рефері вчасним втручанням шарпанину зупинив. Однак, далі ж Нейсен спробував атакувати Дюхейма, та той до хіта виявився готовим. А потім американець взявся "перевиховувати" суперника та за кілька ударів відправив господаря на рідний лід.

 

 

Тим часом у Каліфорнії до бійки дійшло в середині другого періоду протистояння. На спаринг серйозно націлився вінгер "Колорадо" Логан О'Коннор. Він підступно атакував нападника "Сан-Хосе" Фабіана Зеттерлунда, а потім зчепився з оборонцем "Шаркс" Генрі Траном.

Молодий американець сентиментів до старшого на 5 років канадського хокеїста не мав. Він швидко заволодів ініціативою і не дав О'Коннору можливості влучити одним із ударів. Натомість сам Тран кількома випадами відправив забіяку "Евеланш" додолу та спокійно поїхав відсидіти 5 хвилин штрафу.

До слова, напередодні воротар "Ванкувера" Ланкінен очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Філадельфії".

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