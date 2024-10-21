ua en ru
Пн, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тафгай "Кепіталз" нокаутував опонента, вінгер "Евеланш" почав і програв: бійки вихідних НХЛ

Понеділок 21 жовтня 2024 12:54
UA EN RU
Тафгай "Кепіталз" нокаутував опонента, вінгер "Евеланш" почав і програв: бійки вихідних НХЛ Фото: Генрі Тран готується відправити на лід Логана О'Коннора (news-daily.com)
Автор: Антон Федорців

Суботньо-недільна програма регулярної першості Національної хокейної ліги розщедрилася лише на дві сутички – в американських Ньюарку та Сан-Хосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У штаті Нью-Джерсі бійка спалахнула на старті фінального періоду. Знаний хуліган із "Вашингтона" Брендон Дюхейм зійшовся навкулачки з нападником місцевих "Девілз" Стефаном Нейсеном.

Останній щось не поділив із досвідченим оборонцем "Кепіталз" Тревором ван Рімсдайком. Утім, рефері вчасним втручанням шарпанину зупинив. Однак, далі ж Нейсен спробував атакувати Дюхейма, та той до хіта виявився готовим. А потім американець взявся "перевиховувати" суперника та за кілька ударів відправив господаря на рідний лід.

Тим часом у Каліфорнії до бійки дійшло в середині другого періоду протистояння. На спаринг серйозно націлився вінгер "Колорадо" Логан О'Коннор. Він підступно атакував нападника "Сан-Хосе" Фабіана Зеттерлунда, а потім зчепився з оборонцем "Шаркс" Генрі Траном.

Молодий американець сентиментів до старшого на 5 років канадського хокеїста не мав. Він швидко заволодів ініціативою і не дав О'Коннору можливості влучити одним із ударів. Натомість сам Тран кількома випадами відправив забіяку "Евеланш" додолу та спокійно поїхав відсидіти 5 хвилин штрафу.

До слова, напередодні воротар "Ванкувера" Ланкінен очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Філадельфії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Росіяни атакували Україну 119 дронами і ракетами: скільки збила ППО
Росіяни атакували Україну 119 дронами і ракетами: скільки збила ППО
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш