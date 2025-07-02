Таємничий сигнал з космосу: вчені нарешті розкрили шокуючу правду про дивні пульсації

Що викликало сигнал

Хоча багато хто міг одразу подумати про інопланетян, НЛО або якусь передову технологію з сусідньої планети, насправді все виявилося набагато простіше і ближче до дому.

Згідно з новим дослідженням, швидкий радіосплеск (FRB), зареєстрований у червні минулого року на австралійському радіотелескопі Square Kilometer Array Pathfinder, тривав лише 30 наносекунд і виявився набагато сильнішим за всі раніше зафіксовані сигнали з космосу.

Вчені ретельно простежили джерело сигналу і припускали, що це може бути навіть чорна діра. На щастя, це не так - незважаючи на те, що більшість FRB справді походять із глибин космосу, у цьому разі сигнал надходив із супутника NASA, що давно не працює, під назвою Relay 2.

Цей супутник було запущено 1964 року, але він зламався менш ніж за рік і відтоді залишається космічним сміттям на орбіті Землі. Оскільки супутник розташований близько до нашої планети, його сигнал здавався дуже потужним, що і викликало початкове здивування вчених.

Дослідники пояснили, що цей імпульс не означає, що супутник раптово запрацював знову - найімовірніше, причиною стало накопичення статичної електрики, яке спричинило розряд енергії над Землею.

Також учені зазначили, що можливою причиною могло стати зіткнення супутника з мікрометеоритом - дрібним космічним каменем розміром від міліметрів до мікрометрів, що могло спричинити викид плазми та посилити сигнал.

Relay 2 вийшов з ладу менш ніж через рік після початку роботи в космосі (фото: NASA)

Аномальні сигнали трапляються не вперше

Хоча цю загадку тепер розгадано, це далеко не перший випадок, коли космічні сигнали ставили вчених у глухий кут. У вересні 2023 року протягом дев'яти днів реєструвався сейсмічний сигнал тривалістю 90 секунд, який повторився через місяць.

Вчені з Оксфордського університету з'ясували, що його причиною стали "мега-цунамі", спричинені таненням льодовика та зсувами, які відбулися біля фіорду Діксон у Східній Гренландії. Цунамі застрягли у фіорді і викликали ці незвичайні сигнали.