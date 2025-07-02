Таємничий сигнал з космосу: вчені нарешті розкрили шокуючу правду про дивні пульсації

Учені нарешті розкрили загадку дивних імпульсів із космосу, які надходили на Землю. Після цілого року досліджень фахівці впевнено заявляють, що тепер знають джерело дуже гучних сигналів, які надходили на нашу планету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання LADbible .

Що викликало сигнал

Хоча багато хто міг одразу подумати про інопланетян, НЛО або якусь передову технологію з сусідньої планети, насправді все виявилося набагато простіше і ближче до дому.

Згідно з новим дослідженням, швидкий радіосплеск (FRB), зареєстрований у червні минулого року на австралійському радіотелескопі Square Kilometer Array Pathfinder, тривав лише 30 наносекунд і виявився набагато сильнішим за всі раніше зафіксовані сигнали з космосу.

Вчені ретельно простежили джерело сигналу і припускали, що це може бути навіть чорна діра. На щастя, це не так - незважаючи на те, що більшість FRB справді походять із глибин космосу, у цьому разі сигнал надходив із супутника NASA, що давно не працює, під назвою Relay 2.

Цей супутник було запущено 1964 року, але він зламався менш ніж за рік і відтоді залишається космічним сміттям на орбіті Землі. Оскільки супутник розташований близько до нашої планети, його сигнал здавався дуже потужним, що і викликало початкове здивування вчених.

Дослідники пояснили, що цей імпульс не означає, що супутник раптово запрацював знову - найімовірніше, причиною стало накопичення статичної електрики, яке спричинило розряд енергії над Землею.

Також учені зазначили, що можливою причиною могло стати зіткнення супутника з мікрометеоритом - дрібним космічним каменем розміром від міліметрів до мікрометрів, що могло спричинити викид плазми та посилити сигнал.

Relay 2 вийшов з ладу менш ніж через рік після початку роботи в космосі (фото: NASA)

Аномальні сигнали трапляються не вперше

Хоча цю загадку тепер розгадано, це далеко не перший випадок, коли космічні сигнали ставили вчених у глухий кут. У вересні 2023 року протягом дев'яти днів реєструвався сейсмічний сигнал тривалістю 90 секунд, який повторився через місяць.

Вчені з Оксфордського університету з'ясували, що його причиною стали "мега-цунамі", спричинені таненням льодовика та зсувами, які відбулися біля фіорду Діксон у Східній Гренландії. Цунамі застрягли у фіорді і викликали ці незвичайні сигнали.