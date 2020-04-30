В Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана подтвердил первые 15 случаев заражения COVID-19 в стране. Об этом сообщает издание "Ховар".

При этом сообщается, что десять случаев коронавируса выявили в Согдийской области и пять - в Душанбе.

"Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана, который официально подтверждает случаи заражения коронавирусом в стране", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 29 апреля в мире подтвердили еще 69,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество зараженных в мире превышает 3,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысила 1 миллион. Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк - 300 тыс. лиц. Еще почти 114 тыс. пациентов с COVID-19 в Нью-Джерси.

Кроме того, неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения (IRC) сообщила, что без помощи уязвимым странам, заразиться коронавирусом могут 1 миллиард людей в мире.