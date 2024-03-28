Таджики в РФ бояться, що їх масово відправлятимуть на війну в Україну через теракт, - NYT

Через те, що четверо затриманих підозрюваних у нападі в Підмосков’ї є вихідцями з Таджикистану, у РФ посилилася антимігрантська риторика в Інтернеті. Найактивніше ксенофобія почала розповсюджуватися у пабліках так званих воєнних блогерів, прихильників вторгнення РФ в Україну, які переважно є ультраправими.

Як наслідок, Кремль задовольняє запити прихильників війни, обіцяючи більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху міжетнічної напруженості в суспільстві.

Згідно з державною статистикою РФ, майже мільйон громадян Таджикистану минулого року були зареєстровані в Росії як трудові мігранти.

Менеджер харчового бізнесу в Москві, де працюють таджики, сказала в коментарі NYT, що настрої нагадують 2000-ті роки, коли мусульмани з Кавказу зіткнулися з широко поширеною дискримінацією після терактів і війни в Чечні. Таджики в Москві настільки налякані, що взагалі майже не виходять на вулицю, сказала вона.

Вони побоюються не тільки депортації, але й того, що їх можуть залучити до війни в Україні, сказав 25-річний Сайданвар, таджицький правозахисник, який нещодавно залишив Москву.

"Таджики справді бояться, що російська влада почне масово відправляти їх на фронт воювати в якості помсти нашому таджицькому народу", - сказав він.

Теракт під Москвою