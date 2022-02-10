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Таблеток от COVID-19 в аптеках не будет. В Хмельницком в продажу мог попасть фальсификат

Автор: РБК-Украина

В аптеках Хмельницкого появился препарат "Молнупиравир", который используют при лечении коронавируса. Однако в Министерстве здравоохранения предупредили, что таблеток от COVID-19 в аптеках не будет, а данный медикамент может быть подделкой, .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Препарат, который есть в продаже (в Хмельницком, - ред.), не зарегистрирован в Украине, а следовательно, продавать его в свободном доступе запрещено", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Чиновник добавил, что данный медикамент может быть фальсификатом, который несет угрозу жизни пациентов.

В Минздраве объяснили, что "Молнупиравир" используется в Украине только в медицинских учреждениях и только по назначению врача на бесплатной основе.

"Важно, что пока не планируется реализация зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть, и он будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безвозмездно, только по назначению врача", - добавили в Минздраве.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 70 тысяч человек.

Также инфекционист Оксана Кондрин сообщила, что симптомы боли и ухудшения слуха наблюдаются сегодня у трети людей, заболевших Омикроном.

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