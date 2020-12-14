ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У сына Щербаня нет документов, чтобы идти в суд, - адвокат

Автор: РБК-Украина

У старшего сына убитого в 90-х донецкого бизнесмена Евгения Щербаня нет документов, подтверждающих его право на якобы наследство отца в виде доли в компаниях.

Об этом заявил адвокат Руслана Щербаня (младшего сына Щербаня) Сергей Осыка в интервью "Гордону".

"Чтобы идти в суд, нужно иметь документы. А у Евгения-младшего их просто нет. Когда мы раньше с ним встречались, я все время задавал ему этот вопрос. Он только говорил: "У меня есть такие документы, которые будут бомбой". Я просил: "Так давай, доставай. Что же ты тянешь?" И каждый раз он отвечал, что "еще не время их показывать", - рассказал Осыка.

По его словам, сын Щербаня кроме него обращался и к другим адвокатам, которые также ему подтвердили отсутствие перспектив у дела о наследстве.

Самые читаемые новости

Адвокат подчеркнул: в недавно вышедшем документальном фильме "Наследник" Евгений Щербань-младший совершенно безосновательно утверждает, что активы отца после его убийства были украдены.

"В фильме Евгений Щербань-младший выдает желаемое за действительное. Ну, нет его доли. Если бы была, он давно уже пошел бы в суд и стал победителем. Адвокаты, которых он нанимал, - зубры в профессии. Но и они ничего не нашли", - сказал Осыка.

"Я думаю, что этим фильмом Евгений поставил жирную точку в истории наследства Щербаня. Потому что он так и не показал ни одного юридического документа, подтверждающего его права на наследство", - добавил адвокат.

Напомним, донецкого бизнесмена Евгения Щербаня убили в донецком аэропорту 3 ноября 1996 года. Его старший сын Евгений Щербань в недавно вышедшем документальном фильме "Наследник" утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в "Индустриальном союзе Донбасса".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Суд