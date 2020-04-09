У сына президента Сербии обнаружили коронавирус

У старшего сына президента Сербии Александра Вучича, Данила, выявлен коронавирус, его госпитализировали. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

Вучич подтвердил информацию о болезни сына в своем профиле в Instagram.

"Мой первенец инфицированный коронавирусом. Его клиническая картина является такой, что он был госпитализирован в клинику инфекционных болезней", - написал Вучич.

По состоянию на 9 апреля, в Сербии подтверждено 2666 случаев коронавируса, в результате болезни скончались 65 человек.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране вводятся новые, более жесткие меры комендантского часа из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт. Позже в стране ввели комендантский час. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.