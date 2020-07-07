Фигурант по делу ПриватБанка получает помощь в США из-за коронавируса, - Bloomberg

Фото: отель Westin в Кливленде (marousbrothers.com)

Бывшие владельцы "ПриватБанка" вывели на эту компанию миллионы средств вкладчиков банка

Компания, обвиняемая в отмывании миллионов долларов бывшими владельцами "ПриватБанка", входит в число получателей американских фондов помощи в борьбе с коронавирусом. Компания Optima 777 получила по меньшей мере 2 млн долларов в виде займов по Программе защиты зарплат.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в публикации, компания с таким же названием была частью международной схемы, в которой миллиарды долларов были украдены из "ПриватБанка" одним из его владельцев, украинским миллиардером Игорем Коломойским. Данные об этом содержатся в иске, поданном в прошлом году в штате Делавэр.

При этом неясно, кто сейчас контролирует Optima 777. Коломойский, который ранее отрицал преступления, не предоставил комментариев.

Новое раскрытие информации в США выявило компании, которые получили займы в рамках крупнейшей федеральной правительственной программы помощи при эпидемии на 669 млн в долларов. В рамках программы помощи кредиты могут быть прощены, если получатель удовлетворяет определенным условиям, таким как использование большей части денег для выплаты заработной платы.

Optima 777, которая владеет пакетом акций в отеле Westin в Кливленде, получила от 2 до 5 миллионов долларов из средств Администрации малого бизнеса, чтобы помочь сохранить 240 сотрудников.

Напомним, в 2019 году Национализированный "ПриватБанк" подал в иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к и их компаниям иск в суде штата Делавэр (США). Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

Отметим, большое жюри США изучает финансы Игоря Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через лабиринт оффшорных компаний.