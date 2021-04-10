Связь с тромбами: Европейский регулятор проверяет вакцину Johnson & Johnson

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало проверку связи вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson с тромбами. К регулятору поступила информация о четырех случаях образования тромбов.

Об этом говорится в сообщении EMA.

Один человек вследствие образования тромбов умер.

"PRAC (комитет EMA по оценке фармакологических рисков) начал обзор в связи с настораживающим сигналом по сообщениям о тромбоэмболических осложнениях (образовании тромбов, что приводит к закупорке сосуда) у людей, получивших от COVID-19 вакцину Janssen", - говорится в сообщении.

Напомним, в США временно закрыли два центра вакцинации против коронавируса Johnson & Johnson - в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.

В то же время, по результатам клинических испытаний вакцина Johnson & Johnson показала эффективность 66%. На таком уровне оценивается эффективность предотвращения средних и тяжелых осложнений при заражении COVID-19.