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У Святогірську РФ атакувала пожежну частину: один рятувальник загинув, 4 поранені

Фото: у Святогірську РФ атакувала пожежну частину (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на вівторок, 28 лютого, росіяни обстріляли Святогірськ Донецької області, поціливши у частину ДСНС. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це - усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - написав він.

В ДСНС України розповіли, що у ніч на 28 лютого, внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області, сталося влучання у пожежно-рятувальну частину.

"На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги - молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донецької області.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Всього зафіксовано три удари.

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронами на Хмельницький загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення. У ДСНС показали фото загиблого колеги. Незабаром у лікарні помер ще один працівник ДСНС.

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