У Святогірську під завалами знайшли тіло жінки, яке пролежало там більше місяця

У п'ятницю, 28 жовтня, рятувальникам вдалося знайти тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки на Святогірськ. Окупанти обстріляли будинок ще місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.