Своїх же убивають. Окупант скаржиться матері на розстріл росіян із танка (перехоплення)

Окупант у розмові з матір'ю розповів, як свій танк розстріляв 20 російських військових. Вони всі померли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Російський військовий розповів, що 20 його товаришів по службі, які тільки приїхали з Ярославля, вбили свої ж солдати.
"Це наш танк вистрілив. Два рази вистрілив - і 20 пацанів немає. Тут командування незрозуміло яке - тварюки. Своїх же вбивають", - розповів солдат.
За його словами, втрати більше від своїх, аніж від українських військ.
У свою чергу, мати окупанта скаржиться, що Україна нібито обстрілює російські міста.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни найчастіше вбивають своїх товаришів по службі через порушення правил поводження зі зброєю.
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