Свой лимит на революции Россия исчерпала в ХХ веке, - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что никакие революции России не нужны, поскольку лимит на их количество в ХХ веке для страны был исчерпан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.
"Мы сделаем всё для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в ХХ веке. Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет", - заявил президент РФ.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в принятии законов, которые якобы противоречат минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе.