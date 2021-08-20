Свой лимит на революции Россия исчерпала в ХХ веке, - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что никакие революции России не нужны, поскольку лимит на их количество в ХХ веке для страны был исчерпан.

"Мы сделаем всё для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в ХХ веке. Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет", - заявил президент РФ.