Свьонтек стала жертвою філіппінської сенсації: 140-ва ракетка здолала в Маямі трьох тріумфаторок Grand Slam

WTA 1000, Miami Open, 1/4 фіналу

Александра Еала – Іга Свьонтек – 6:2, 7:5

19-річна філіппінська тенісистка Александра Еала (№140 WTA) продовжує шокувати тенісний світ на "тисячнику" в американському Маямі. Черговою жертвою головної сенсації турніру стала друга в світі Свьонтек, яка в попередньому колі перемогла нашу Еліну Світоліну.

Для перемоги Еалі знадобилось 1 година та 41 хвилина. Філіппінка легко взяла перший сет – 6:2. У другому Свьонтек вела з рахунком 4:2, але не втримала перевагу.

У першому раунді змагань юна філіппінка у двох сетах здолала чемпіонку Ролан Гаррос-2017 Єлену Остапенко з Латвії (№25 WTA). У другому – перемогла чинну переможницю Australian Open та п'яту в світі американку Медісон Кіз. У третьому на відмові – 11-ту ракетку світу Паулу Бадосу з Іспанії.

Після таких результатів вона значно підніметься в рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Прямо зараз Еала йде вже 75-ю в Live-рейтингу WTA. Вона здобула найбільшу перемогу в кар'єрі і вперше зіграє в півфіналі на рівні Туру.

За вихід у фінал філіппінка посперечається з четвертою в світі американкою Джессікою Пегулою. Нагадаємо, що Пегула в 1/8 фіналу перемогла українку Марту Костюк. Півфінал відбудеться у ніч на 28 березня.

Хто така Александра Еала

19-річна уродженка філіппінського Кесон-Сіті. Її батьки пов'язані зі спортом. Мати Розмарі займалася плаванням і завойовувала бронзову медаль на Іграх Південно-Східної Азії в 1985 році. Батько Майк на аматорському рівні займався тенісом, а згодом став першим тренером своєї дочки.

З 2018 року Еала навчалася і тренувалася в тенісній академії Рафаеля Надаля на іспанській Мальорці, звідки випустилася в 2023 році. Цікаво, що диплом на спеціальній церемонії їй вручили Надаль та Свьонтек, яка була на той час першою ракеткою світу.

Філіппінка має значні досягнення на юніорському рівні. Вона виграла три турніри Великого Шлема: US Open-2022 у одиночному розряді, Australian Open-2020 та Ролан Гаррос-2021 – у парному.