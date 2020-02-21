Своих не бросаем: как Украина не прошла тест на коронавирус

В шестую годовщину трагических событий на Майдане украинцы получили еще один шанс показать свое единство. Прилетел борт с эвакуированными из китайского Уханя, где продолжается карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако в Украине их встретили акциями протеста в разных регионах страны. Свою роль сыграли как минимум два фактора: волна дезинформации, которую активно подхватили обычные граждане, и провал коммуникации со стороны властей.

Первое еще можно объяснить плачевным состоянием общего образования. Но второе продолжает удивлять, учитывая что в руководстве страны хватает опытных медийщиков.

Сам президент Владимир Зеленский на днях обвинил "некоторых политиков" в подстрекательстве к протестам и пообещал лично привезти эвакуированных в их особняки в Конча-Заспу.

Внесли свою лепту в произошедшее и СМИ. Украинцы, оставшиеся в Китае, говорят, что даже местные новости не так паникуют из-за коронавируса, как отечественные.

В результате цивилизованный мир в этот день увидел Украину в двух ипостасях. Жителей поселка на Полтавщине, грозящих сжечь автобусы с прибывшими из Уханя, среди которых были иностранцы. И правоохранителей, бьющих протестующих в годовщину Майдана.

Фестиваль паники

Изначально предполагалось, что эвакуация украинцев из провинции Хубей состоится 11 февраля. Казалось, что общественное мнение складывается в пользу "заложников коронавируса". Звучали призывы вернуть их как можно скорее, но правительство объяснило, что хочет минимизировать риски.

Тем временем в соцсетях и отдельных СМИ активно множились фейки о пневмонии нового типа, которую вызывает уханьский вирус. Например, что заразиться можно от посылки из Китая или даже просто съев банан.

То и дело появлялась непроверенная информация о появлении COVID-19 в Украине. Апогеем стало сообщение, что киевская лаборатория МОЗ выявила один случай заболевания. Оказалось, правда, что речь идёт о совсем другом виде коронавируса, но истерия только разрасталась.

Каждый день росло количество заболевших и погибших, преимущественно в Китае. Пропорционально падал уровень здравого смысла в Украине. Особенно накануне эвакуации из Уханя.

В соцсетях звучали призывы отправить вернувшихся в Чернобыльскую зону "на карантин". Набирали популярности "шутки" по типу "Не в тот самолет попала ракета". И если посты в Фейсбуке можно списать на "происки троллей и ботоферм", то на протесты в разных концах страны вышли вполне реальные люди.

Дело в том, что правительство искало подходящее место для обсервации (наблюдения за состоянием здоровья) эвакуированных. Все заявленные на спецрейс из Уханя прошли 14-дневный карантин еще в Китае. Но для пущей уверенности их решили проверить еще и дома.

Как только появлялась информация, что какое-то лечебное заведение рассматривают для этих целей – против выступали либо местные власти, либо сами жители. В Винниках дошло до того, что врачи заблокировали госпиталь, чтобы туда не привезли "нежелательных пациентов".

До последнего момента пункт прибытия эвакуированных держали в тайне. За ними в Китай отправился борт авиакомпании SkyUp с экипажем добровольцев. Рекомендации ВОЗ по биологической защите для этой операции были выполнены.

Из заявленных 78 человек четверых в самолет не пустили, оставив под наблюдением в Китае. У всех остальных врачи не выявили никаких симптомов коронавируса. Один казахстанец вышел во время остановки в Алматы. Утром 20 февраля спецрейс направился в Украину.

Еще с ночи жители районного центра на Полтавщине Новые Санжары, перекрыли дорогу, чтобы не пустить эвакуированных. Многие из них получили сообщение в Viber, что "в местный военный санаторий везут 50 инфекционно больных из Китая". Некоторым позвонили родственники и пересказали новости из интернета.

История болезни

Под утро на въезде в поселок сформировалась транспортная колонна полиции особого назначения и Национальной гвардии. Были также замечены бронеавтомобили и БТР. Видео из Инстаграм местной жительницы Ирины быстро разлетелось в СМИ.

"Посмотрите, что творится, а вы спите дальше, пишите посты, кому-то пивка, кому-то водочки, это все, думаете, шуточки. Нет ребята, это не шуточки, это все на самом деле. Подъем, вставайте и выходите, пожалуйста, это не прикол", – так женский голос на видео прокомментировал происходящее.

Когда самолет уже летел над Украиной, в райцентре начались первые столкновения. Правоохранители разблокировали въезд в населенный пункт. Спецрейс тем временем кружил над областью, в Харькове он сразу сесть не смог, якобы из-за плохой погоды.

Борт направился в аэропорт "Борисполь" для дозаправки и снова полетел в Харьков. К тому моменту в МВД признали, что прибывших из Китая поместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". Тогда же появились внятные заявления от МОЗ и первых лиц государства с акцентом на то, что на борту нет инфицированных коронавирусом.

Накануне прилета украинцев из Уханя глава Минздрава Зоряна Скалецкая написала слова, которые им, вероятно, было важно услышать: "Своих не бросаем". Но жители Новых Санжар в этой истории посчитали себя именно брошенными, если не сказать "кинутымы".

Они снова вышли на протест после утреннего инцидента. На этот раз несколько сотен людей собралось возле моста в центре поселка. На дороге, ведущей к санаторию, появилась небольшая баррикада. С обеих сторон выстроились полицейские в полной амуниции, обочины на сотни метров заняла техника силовиков.

В разговорах с журналистами местные жаловались на полное отсутствие коммуникации со стороны властей. К обеду к администрации райцентра прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков, но разговор с ним многих не успокоил.

"Нам никто до сих пор ничего не рассказывал. Аваков вот приехал и говорит: только 1% вероятности, что кто-то из них заражен. Вы себе можете представить такое людям сказать: только 1%. С ума сойти", – рассказал РБК-Украина мужчина предпенсионного возраста по имени Анатолий.

По словам жителей Новых Санжар, в детали операции не были посвящены даже местные депутаты. Некоторые сотрудники медцентра, узнав о планах правительства, написали заявления на увольнение. Якобы ушел и многолетний директор заведения Александр Блинов.

В итоге всех штатных работников забрали из санатория. На время обсервации там будут работать привозные медики. Защищать эвакуированных от контактов с внешним миром должно двойное кольцо охраны. По информации МОЗ, их корпус изолирован и прямые контакты без средств биологической защиты в ближайшие две недели исключены.

Однако местные утверждают, что за столь короткий срок власти не могли подготовить здание к карантину на должном уровне. "Это ядерная бомба на наши Санжары. В санатории нормальной канализации нет, условий нет. Все в речку идет, а потом в Днепр", – заявила жительница райцентра Ирина.

В основной массе те, кто блокировал дорогу на медцентр, повторяли, что не хотят вреда эвакуированным, но пытаются заставить чиновников с ними считаться при принятии решений.

"Никто людей не тронет, это у власти проблемы. Почему нас никто не слушает и не слышит? За Зеленского на Полтавщине 60% голосовало. Эта история обязательно на нем скажется", – говорил один из них.

Другие настаивали, что условия в Новых Санжарах неподходящие, потому нужно вывезти прибывших из Китая "подальше от людей". Объясняли также, что местная больница закрывается, потому в случае эпидемии рассчитывать им не на кого.

"Мне стыдно перед этими людьми, что их так на Родине встречают, правда. Но зачем их сюда было везти, в центр Украины? Можно же было какую-то заброшенную воинскую часть оборудовать и не было бы проблем", – предложила пенсионерка Лидия Николаевна.

Она утверждает, что от других вариантов для обсервации отказались потому, депутаты в регионах заблокировали поселение прибывших из Уханя в коммунальные лечебные заведения.

"К нам повезли потому, что санаторий ведомственный, под МВД. Другие были коммунальные и там местные депутаты отказались принимать. Потому Аваков решил перед Зеленским выслужиться, чтобы тот его не уволил, и привез их сюда", – уверена женщина.

Печальный итог

Ближе к вечеру к людям пришел глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, однако уговорить их разойтись ему не удалось. После перепалки с протестующими он быстрым шагом направился в сторону администрации, бросив в пустоту между рядами силовиков: "Переговоры не удались".

Те, в свою очередь, начали обсуждать тактику деблокады дороги. Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сказал РБК-Украина, что от планов завезти эвакуированных в санаторий власти не отступят.

"Мужики, привет! Оружие вам зачем? Не убивайте нас", – смеялись прохожие, махая руками полицейскому спецназу.

При этом сами протестующие никаких иллюзий насчет развязки этой истории не питали: "Будут разгонять нас, конечно. Ну "завалят" кого-то – ничего страшного, это же Украина. Скажут: "Ну так получилось", – говорила с кем-то по телефону молодая женщина из числа протестующих.

Когда потемнело, в их рядах стало появляться все больше пьяных. Они задирали полицию нецензурной бранью и призывали собравшихся к активным действиям.

"Люди, будьте сильными и справедливыми, как на войне. Один за всех и все за одного! Идите вперед, за мной!", – кричал один из них посреди моста и одинокий ушел в сумерки.

Незадолго после этого полиция таки начала оттеснять людей от проезда к санаторию. Их методично отсекали друг от друга, выделив в итоге самых радикально настроенных, которые укрепились уже перед воротами медцентра. Некоторые в ходе зачистки получили по нескольку сильных ударов.

"Жечь их нужно, жечь. Жечь нужно. Нужно жечь", – методично повторял пострадавший в потасовке мужчина с остекленевшим взглядом.

Его соратники поняли призыв буквально и подожгли большую баррикаду в самом узком месте дороги перед санаторием. Асфальт перед ней заполнили разбитыми бутылками. Их запас постоянно пополнялся благодаря "энтузиастам", которые то и дело бегали в ближайший магазин за алкоголем.

Пока силовики готовились окончательно разблокировать проезд для прилетевших из Уханя, защитники баррикады набросились на журналиста одного из телеканалов.

– Ты готов поцеловать каждого из "этих" в щеку? Не готов. И глава ОГА не готов, никто не готов. Потому забирайте своих ментов и уё… отсюда. Вы нам тут все не нужны, – кричал один из них.

Объяснить общую позицию пытался парень с бутылкой пива в руках. Но толпа всё никак не могла успокоиться и кричала вразнобой.

– Альо, народ, тихо. Дайте мне сказать. Тихо. Мы же не стадо! – но сказать ему так и не дали.

Вскоре полиция подошла к перекрестку с обеих сторон и один из ее автобусов попробовал переехать горящую баррикаду. Его забросали камнями и бутылками. После этого в наступление пошла "пехота".

Протестующие не смогли оказать достойного сопротивления и через пару минут проезд был расчищен. Моментами правоохранители действовали чересчур жестко. К примеру, нескольких мужчин били ногами, когда они уже лежали на земле.

Оставшихся "противников коронавируса" оттеснили по сторонам дороги. И вот тогда уже произошел момент, благодаря которому Украина "прославилась" в мировых медиа. Когда колонна автобусов с эвакуированными поехала к воротам санатория, пара пьяных начали бросать в них камни, разбив несколько стекол.

На этом протест закончился. Полиция сообщила, что после анализа инцидента нападавшие будут задержаны. По данным правоохранителей, во время стычек пострадала всего одна женщина и то, от рук своих соратников.

Уже после всего в Новые Санжары прибыл премьер-министр Алексей Гончарук, чтобы возглавить оперативный штаб. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что будет жить в медцентре вместе с эвакуированными весь срок карантина. И все это выглядит хорошо, но немного не вовремя.