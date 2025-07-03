Свіжість ціною здоров’я. Гінеколог розкрила, що не так зі складом серветок для інтимної гігієни

Серветки для інтимної гігієни: про що розповість упаковка

Одні з найпопулярніших на українському ринку серветки для інтимної гігієни Lactacyd мають такий склад:

Aqua

Inulin

Alpha-glucan oligosaccharide

Triethyl Citrate

Allantoin

Lactic acid

Citric acid

Sodium Benzoate

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

Trideceth-9

Parfum

Phenoxyethanol

Sodium Hydroxide

Перевагою цього продукту можна вважати наявність пребіотичного комплексу - інуліну (Inulin) та альфа-глюкан олігосахариду (Alpha-glucan oligosaccharide). Ці речовини є джерелом живлення для корисних бактерій, зокрема лактобактерій, які є основою здорової жіночої мікрофлори. Теоретично, підживлюючи корисні бактерії, ці компоненти допомагають підтримувати природний захисний бар’єр.

Також у складі є молочна (Lactic acid) та лимонна (Citric acid) кислоти, які разом з гідроксидом натрію (Sodium Hydroxide) регулюють рівень pH засобу, наближаючи його до фізіологічного кислого середовища інтимної зони (зазвичай це показник 3,5-4,5).

Ще один позитивний складник - алантоїн (Allantoin), який має заспокійливі та загоювальні властивості.

Гінеколог розібрала склад серветок для інтимної гігієни Lactacyd

Проте у складі є речовини, які здатні звести переваги нанівець.

Parfum (ароматизатор)

За цим загальним терміном можуть ховатися десятки, а то й сотні синтетичних хімічних сполук. Слизова оболонка інтимної зони є дуже чутливою, а ароматизатори можуть спричинити появу контактного дерматиту, алергічних реакцій, подразнення, свербежу та почервоніння.

Консерванти

Засіб містить одразу два консерванти: феноксиетанол (Phenoxyethanol) та бензоат натрію (Sodium Benzoate). Їх завдання - запобігти росту бактерій та грибків у самій серветці. Однак при цьому феноксиетанол може спричинити алергічні реакції та подразнення шкіри.

Бензоат натрію своєю чергою може вступати в реакцію з вітаміном С (аскорбіновою кислотою), утворюючи бензол, який є канцерогеном.

Хоча у проаналізованих серветках вітаміну С немає, його наявність в інших засобах гігієни, які використовує жінка, чи навіть у природних виділеннях може створити умови для небезпечної реакції.

Крім того, консерванти можуть знищувати не тільки шкідливі, а й корисні бактерії, що призводить до дисбактеріозу, збільшуючи ризик інфекцій.

Емульгатори та розчинники

Гідрогенізована рицинова олія PEG-40 (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil) і тридецет-9 (Trideceth-9) - це поверхнево-активні речовини (ПАР) та емульгатори, які допомагають змішувати олійні та водні компоненти.

Продукти на основі поліетиленгліколю (PEG) можуть підвищувати проникність шкіри, що полегшує потрапляння в глибші її шари інших, потенційно шкідливих інгредієнтів зі складу, зокрема ароматизаторів та консервантів.

Триетилцитрат (Triethyl Citrate) часто використовують як розчинник та дезодорувальний агент, що також може призводити до подразнення чутливої шкіри.

Хоча виробник намагався створити продукт із корисними властивостями, додавши пребіотики та регулятори pH, "коктейль" з ароматизаторів та консервантів ставить під сумнів безпечність щоденного використання таких серветок. До того ж відчуття чистоти після їхнього використання є хибним і умовним.

Серветки не замінюють повноцінну гігієну водою. Вони лише розносять бактерії по поверхні шкіри, створюючи сприятливе середовище для їх розмноження.

Окрім згаданих, серветки для інтимної гігієни можуть містити й інші потенційно небезпечні речовини. Слід оминати засоби, у складі яких є:

Methylisothiazolinone і Methylchloroisothiazolinone (метилізотіазолінон та метилхлорізотіазолінон) - консерванти, що є потенційними алергенами.

Iodopropynyl butylcarbamate (йодопропінілбутилкарбамат) - також консервант, здатний викликати алергічні реакції.

Parabens (парабени), зокрема methylparaben, propylparaben, ethylparaben, butylparaben (метилпарабен, пропілпарабен, етилпарабен, бутилпарабен) - консерванти, які спричиняють подразнення шкіри і слизових оболонок.

Formaldehyde releasers (вивільнювачі формадельгіду), а саме DMDM hydantoin (гідантоїн DMDM) і 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (2-бром-2-нітропропан-1,3-діол) - консерванти, які є потенційними алергенами.

Що треба знати про серветки для інтимної гігієни (фото: Unsplash)

Як обійтися без серветок

Використання серветок для інтимної гігієни доцільне лише в екстрених випадках, коли доступ до води обмежений. А за нормальних, не екстремальних умов для щоденної гігієни найбезпечнішим варіантом є чиста тепла вода.

При виборі засобів для інтимної гігієни варто віддавати перевагу продуктам з мінімалістичним складом і без консервантів (fragrance-free, parfum-free).

Альтернативою вологим серветкам можуть бути: