У світі після COVID-19 почала ширитися нова інфекція: що відомо

Пандемія COVID-19 залишила не лише медичні й соціальні наслідки, але й створила нові загрози у вигляді смертельних грибкових інфекцій, які все активніше поширюються у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Вчені відзначають, що смертельні грибки, як-от Candida auris, можуть пристосовуватися до високих температур і мають стійкість до ліків. Повідомляється, що вони охопили нові регіони у світі.

Лікарі кажуть, що після 2020 року випадки зараження були зафіксовані у понад 20 країнах, а кількість інфікованих, зокрема серед молодих і здорових людей, зросла до небезпечного рівня.

Candida auris був вперше виявлений у Японії 2009 року, а ще раніше був поширений лише у кількох країнах, однак сьогодні вражає людей на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Також зазначається, що зростання глобальної температури також сприяє адаптації грибків до теплішого середовища, а наслідки пандемії, зокрема переповнені лікарні, вологе середовище і тривале використання обладнання, тільки погіршили ситуацію.

Повідомляється, що у 2021 році у лікарнях Індії після пандемії COVID-19 виявили мукормікоз, або чорний грибок, який поширився через системи для кисню, вражені цвіллю.

Що кажуть у ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, термостійкі грибки є одним із головних пріоритетів у сфері розробки нових методів лікування, але наявні ліки не завжди ефективні через швидку мутацію збудників.

"Мікроби можуть адаптуватися або зникати, і ми бачимо, що вони демонструють значну адаптивність", - застеріг Артуро Касадевал, мікробіолог Школи громадської охорони здоров'я Блумберга.

ВООЗ також підкреслює, що гриби несуть ризик для здоров’я населення і можуть викликати спалахи інфекцій серед людей з ослабленим імунітетом. Незважаючи на виклики, які ставлять грибкові інфекції перед медициною, експерти закликають активніше розвивати засоби боротьби з новими патогенами.

Профілактика

Щоб знизити ризик зараження грибами, такими як Candida auris, важливо дотримуватись профілактичних заходів, особливо в медичних установах, де інфекція передається найбільш часто.

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) та британське Міністерство охорони здоров'я (PHE) радять дотримуватися кілька простих правил:

Слідкувати за гігієною рук. Дезінфікувати приміщення та обладнання, оскільки грибок може залишатися на поверхнях протягом кількох тижнів. Ця порада особливо стосується медичних установ. Інфіковані пацієнти повинні перебувати в окремих палатах або приміщеннях, щоб уникнути перехресного зараження. У лікарнях рекомендується проводити регулярний скринінг пацієнтів з високим ризиком зараження (наприклад, пацієнтів, що часто перебувають у медичних закладах або проходять лікування за кордоном).

Додамо, що вчені вже повідомляли про нові ризики для здоров'я людей, які перенесли COVID-19.