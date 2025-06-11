Світ у вогні: 2024 рік став найконфліктнішим з часів Другої світової війни, - The Times

За даними шведського проєкту Uppsala Conflict Data Program (UCDP), зафіксовано 61 так званий "державний конфлікт", з яких 11 переросли у повномасштабні війни з понад тисячею загиблих у боях.

Експерти зазначають, що цивільні дедалі частіше гинуть не випадково, а стають цілеспрямованими мішенями.

У 2024 році кількість убитих мирних жителів внаслідок атак зросла на 31% - до 13 900 осіб. Найбільше смертей спричинила діяльність "Ісламської держави" в Демократичній Республіці Конго.

Нинішній рівень насильства став четвертим за масштабами з 1994 року - часу геноциду в Руанді.

Загалом минулого року внаслідок організованого насильства у світі загинуло майже 160 тисяч людей. Найсмертоноснішим конфліктом залишається війна в Україні- приблизно 76 тисяч загиблих лише у 2023 році.

UCDP також попереджає про зростання кількості міждержавних конфліктів та випадків, коли країни підтримують збройні угруповання за межами своєї території.

Це, за словами аналітиків, створює небезпечну динаміку, яка може призвести до ще більшої кількості жертв.