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Светский выход на карантине: Анна Ризатдинова в стильном наряде позировала у мусорки

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2020 - 22:48
Светский выход на карантине: Анна Ризатдинова в стильном наряде позировала у мусорки
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка Анна Ризатдинова подключилась к модному флешмобу #фешнтрешн

Анна Ризатдинова уже оправилась от паники из-за введенного карантина и вынужденной паузы с тренировками, и нашла способ переносить домашнюю изоляцию с пользой. Креатив и творческий подход красавицы гимнастки помог ей найти неординарное решение и для "фешн-показов" - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро устроила оригинальную фотосессию в Киеве.

Для антуража спортсменка использовала необычное место, и снялась в модном стильном наряде на фоне мусорных баков.

Фото украинская гимнастка опубликовала в Instagram, вызвав восторг у армии ее поклонников.

26-летняя молодая мама в черных брюках с воздушным низом аля юбка и облегающим топом продемонстрировала изящность точеной фигуры и соблазнительные формы. Также Ризатдинова дополнила образ черными перчатками, черными очками и роскошными туфельками на шпильках.

"Аксессуаром" для спортсменки послужил черный полный мусорный пакет, которым Анна заменила сумочку.

"Друзья, кому не хватает светских выходов, присоединяйтесь к мировому флешмобу #фешнтрешн", - призвала гимнастка своих фанов, объяснив таки образом необычный показ.

Светский выход на карантине: Анна Ризатдинова в стильном наряде позировала у мусоркиСветский выход на карантине: Анна Ризатдинова в стильном наряде позировала у мусоркиСветский выход на карантине: Анна Ризатдинова в стильном наряде позировала у мусоркиСветский выход на карантине: Анна Ризатдинова в стильном наряде позировала у мусорки

Анна Ризатдинова в стильном наряде устроила фотосессию возле мусорки (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

В сети спортсменку осыпали горячими восторженными отзывами и искупали в комплиментах, а выбор фона для съемки поразил подписчиков. Некоторые даже шутят, что для полноты образа в нынешних условиях карантина не хватает только одного - маски.

  • Обворожительная!
  • Солидно
  • Nice, особенно фон!
  • Очень круто! Подскажите, пожалуйста, фирму брюк?
  • Восхитительная!
  • А маска де?
  • Классное фото!
  • Когда пошла выбрасывать мусор а там парень который тебе нравится!
  • Мегастильно!

Светский выход на карантине: Анна Ризатдинова в стильном наряде позировала у мусорки

Фото: скрин комментариев instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Ризатдинова показала, как ходит за покупками во время карантина.

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