Светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оккупанты в Херсоне разогнали мирный митинг

Сегодня, 27 апреля в Херсоне российские военные разогнали слезоточивым газом мирных людей, которые в очередной раз вышли на митинг против оккупации. Враг также применил светошумовые гранты против гражданских лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Митинг в Херсоне, который анонсировали на 10:00, военные РФ забросали светошумовыми и гранатами со слезоточивым газом. Людей на мероприятие собралось немного, рассказали очевидцы", - пишет издание.
В Telegram-канал уже начали распространять видео с места событий. Люди вышли на улицы с транспарантами и лозунгами "Херсон - это Украина". Из кадров заметно "последствия" применения оккупантами светошумовых гранат.
Отметим, что мирный митинг горожан в сети анонсировался накануне. Людей призвали выйти против так называемого "референдума" за провозглашение"ХНР".
Напомним, вчера оккупанты представили свою "власть" города Херсона и области. На должность "руководителя" областной государственной администрации они назначили бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.
При этом днем ранее российские военные захватили здание городского совета Херсона.
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