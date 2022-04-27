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Светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оккупанты в Херсоне разогнали мирный митинг

Фото: оккупанты в Херсоне разогнали мирный митинг (vgoru org)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 апреля в Херсоне российские военные разогнали слезоточивым газом мирных людей, которые в очередной раз вышли на митинг против оккупации. Враг также применил светошумовые гранты против гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Митинг в Херсоне, который анонсировали на 10:00, военные РФ забросали светошумовыми и гранатами со слезоточивым газом. Людей на мероприятие собралось немного, рассказали очевидцы", - пишет издание.

В Telegram-канал уже начали распространять видео с места событий. Люди вышли на улицы с транспарантами и лозунгами "Херсон - это Украина". Из кадров заметно "последствия" применения оккупантами светошумовых гранат.

Отметим, что мирный митинг горожан в сети анонсировался накануне. Людей призвали выйти против так называемого "референдума" за провозглашение"ХНР".

Напомним, вчера оккупанты представили свою "власть" города Херсона и области. На должность "руководителя" областной государственной администрации они назначили бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

При этом днем ранее российские военные захватили здание городского совета Херсона.

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ХерсонВойна России против Украины