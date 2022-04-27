Светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оккупанты в Херсоне разогнали мирный митинг

Сегодня, 27 апреля в Херсоне российские военные разогнали слезоточивым газом мирных людей, которые в очередной раз вышли на митинг против оккупации. Враг также применил светошумовые гранты против гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Митинг в Херсоне, который анонсировали на 10:00, военные РФ забросали светошумовыми и гранатами со слезоточивым газом. Людей на мероприятие собралось немного, рассказали очевидцы", - пишет издание.

В Telegram-канал уже начали распространять видео с места событий. Люди вышли на улицы с транспарантами и лозунгами "Херсон - это Украина". Из кадров заметно "последствия" применения оккупантами светошумовых гранат.