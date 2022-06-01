UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свентек стала последней полуфиналисткой "Ролан Гаррос"

Фото: Ига Свентек (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

В последнем четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Ига Свентек уверенно одолела Джессику Пегулу в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Первая ракетка планеты потратила на победу полтора часа. Ее соперница смогла взять всего пять геймов.

Начался поединок прогнозируемо – Свентек взяла розыгрыш на подаче Пегуллы. Правда, следующий гейм неожиданно завершился обратным брейком. Далее соперницы брали очко за очком, но в концовке сета полячка взяла три гейма подряд (два на подаче американки) и повела в счете по партиям.

Борьба во втором сете получилась еще более прозаичной. Свентек ни разу не ошиблась на своей подаче и взяла две соперницы. Как следствие, 6:2 и путевка в полуфинал для сильнейшей теннисистки мира.

В рамках 1/2 финала Свентек встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. За вторую путевку в решающий матч турнира "Большого шлема" сразятся итальянка Мартина Тревизан и юная американка Кори Гофф. Оба матча сыграют 2 июня.

Напомним, что ранее подготовили анонс поединка Шотландии и Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис