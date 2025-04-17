Сварка у квартирі закінчилась нападом собаки: у Полтаві двоє постраждалих

Що відомо про напад собаки в одній з квартир Полтави

Згідно з інформацією правоохоронців, подія сталася 17 квітня (близько 2 години ночі) в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Європейській.

"За попередньою інформацією, інцидент стався під час дозвілля мешканців квартири та їх знайомих", - розповіли у поліції.

Зазначається, що між людьми, які перебували у приміщенні, раптово виникла сварка.

Тоді собака, який належить одному з гостей, напав:

на господарку квартири;

на ще одного відвідувача.

"Унаслідок нападу тварини люди отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги", - повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

Наразі правоохоронці: