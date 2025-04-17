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Сварка у квартирі закінчилась нападом собаки: у Полтаві двоє постраждалих

Четвер 17 квітня 2025 12:34
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Сварка у квартирі закінчилась нападом собаки: у Полтаві двоє постраждалих Внаслідок нападу собаки у Полтаві постраждали кілька людей (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Полтаві собака напала на кількох людей, які перебували в одній з її господарем квартирі. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Що відомо про напад собаки в одній з квартир Полтави

Згідно з інформацією правоохоронців, подія сталася 17 квітня (близько 2 години ночі) в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Європейській.

"За попередньою інформацією, інцидент стався під час дозвілля мешканців квартири та їх знайомих", - розповіли у поліції.

Зазначається, що між людьми, які перебували у приміщенні, раптово виникла сварка.

Тоді собака, який належить одному з гостей, напав:

  • на господарку квартири;
  • на ще одного відвідувача.

"Унаслідок нападу тварини люди отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги", - повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

Наразі правоохоронці:

  • встановлюють всі обставини нападу собаки на людей у квартирі;
  • встановлюють ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень;
  • вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Тернопільській області собака скалічила дитину.

Тим часом в Одеській області гість застрелив собаку знайомого під час застілля.

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Полтава Національна поліція Тварини
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