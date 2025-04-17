Сварка у квартирі закінчилась нападом собаки: у Полтаві двоє постраждалих
У Полтаві собака напала на кількох людей, які перебували в одній з її господарем квартирі. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Що відомо про напад собаки в одній з квартир Полтави
Згідно з інформацією правоохоронців, подія сталася 17 квітня (близько 2 години ночі) в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Європейській.
"За попередньою інформацією, інцидент стався під час дозвілля мешканців квартири та їх знайомих", - розповіли у поліції.
Зазначається, що між людьми, які перебували у приміщенні, раптово виникла сварка.
Тоді собака, який належить одному з гостей, напав:
- на господарку квартири;
- на ще одного відвідувача.
"Унаслідок нападу тварини люди отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги", - повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.
Наразі правоохоронці:
- встановлюють всі обставини нападу собаки на людей у квартирі;
- встановлюють ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень;
- вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.
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