Когда свадьба? Дан Балан взволновал сеть чувственным фото с Тиной Кароль

Тина Кароль и Дан Балан снова подогрели слухи о романе
Тина Кароль и Дан Балан восхитили армию поклонников и меломанов исполнением чувственной песни-откровения "Помнишь", которую презентовали дуэтом на финале шоу Голос страны 10. Произведение мгновенно стало хитом, и ролик набрал более полумиллиона просмотров менее чем за сутки.
Артисты и звездные ведущие снимали видео для песни в загородном доме Тины, что еще больше подогрело слухи об их романе.
Сейчас Дан Балан опубликовал в своем Instagram совместное фото с Тиной Кароль, и необычайно нежный романтический снимок стал для поклонников дополнительным аргументом в том, что свадьбы не миновать.
Теперь подписчики музыканта ломают голову - когда звезды пойдут под венец.
На фото, сделанном в ретро-стиле, Дан в черной рубашке обнимает Тину за плечи. Артистка мечтательно прикрыла глаза и "случайно" засветила колечко на безымянном пальце.
Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/danbalan)
"Dan Balan & Тина Кароль-Помнишь ....On Apple Music", - лаконично подписал певец снимок.
Подписчики Дана в сети восторгаются чувственным снимком и "благословляют" звездную пару на замужество. Фаны горячо интересуются, когда же наконец влюбленные назначат свадьбу, и купают их в комплиментах
Фото: скрин комментариев instagram.com/danbalan
Ранее мы писали о том, что на шоу Голос країни 10 на сцену ворвалась мама Дана Балана - Людмила - и зажгла исполнением свадебной песни.