Когда свадьба? Дан Балан взволновал сеть чувственным фото с Тиной Кароль

Тина Кароль и Дан Балан восхитили армию поклонников и меломанов исполнением чувственной песни-откровения "Помнишь", которую презентовали дуэтом на финале шоу Голос страны 10. Произведение мгновенно стало хитом, и ролик набрал более полумиллиона просмотров менее чем за сутки.

Артисты и звездные ведущие снимали видео для песни в загородном доме Тины, что еще больше подогрело слухи об их романе.

Сейчас Дан Балан опубликовал в своем Instagram совместное фото с Тиной Кароль, и необычайно нежный романтический снимок стал для поклонников дополнительным аргументом в том, что свадьбы не миновать.

Теперь подписчики музыканта ломают голову - когда звезды пойдут под венец.

На фото, сделанном в ретро-стиле, Дан в черной рубашке обнимает Тину за плечи. Артистка мечтательно прикрыла глаза и "случайно" засветила колечко на безымянном пальце.

Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/danbalan)

"Dan Balan & Тина Кароль-Помнишь ....On Apple Music", - лаконично подписал певец снимок.

Подписчики Дана в сети восторгаются чувственным снимком и "благословляют" звездную пару на замужество. Фаны горячо интересуются, когда же наконец влюбленные назначат свадьбу, и купают их в комплиментах

Какая красивая пара! Так хочется, чтобы у вас все получилось!

Дан, спасибо вам большое за такой подарок. Эта песня и ваши голоса, это лучшее, что случалось со мной за последнее время. Ваш тандем это огонь! Ждем видеоклип на эту песню.

И Дан и Тина, как не от мира сего! Такие волшебные, такие неземные! Как хочется, что бы вы были счастливы вдвоем! И Тиночка успокоила свое сердечко и Дан, наконец-то, обрел семейное счастье! Ведь он искал что-то неземное и нашел! Тина это такая сказочная добрая Фея, просто эталон женственности, мудрости, красоты и доброты!

Очень мило и с любовью!

Вы самые лучшие

Икона Любви! Присоединяюсь к Молитве Мамы Дана, прочитанной ею в полуфинале Голоса 2020. Берегите любовь и творческих высот вам....Ждем очень вас вдвоем в Одессе!

Будьте счастливы вместе! Ведь вы этого достойны!

Дан, ну когда уже свадьба?

Вы как черное и белое, прям Инь-Ян, когда смотришь на это фото ты прям чувствуешь гармонию и спокойствие, прекрасно смотреть на двух влюбленных.

Дан, ну гений просто!

Люблю, когда находятся и сходятся половинки! Это супер! Счастья вам!

Когда вы уже поженитесь, я больше не могу это терпеть!

Ждем свадьбы. Тина хорошая

Ой кольцо, Тинааааа!

Фото: скрин комментариев instagram.com/danbalan

Ранее мы писали о том, что на шоу Голос країни 10 на сцену ворвалась мама Дана Балана - Людмила - и зажгла исполнением свадебной песни.