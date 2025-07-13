Суїциди під час війни: психіатр розкрив парадоксальну тенденцію, яка суперечить логіці

Депресія - лише одна з причин

Як зазначає психіатр, самогубство - це складне явище, яке не завжди пов’язане з психічними розладами.

"Суїцид - це не просто симптом хвороби, а глибока екзистенційна трагедія, коли людина переживає мотивацію до завершення життя через внутрішню кризу", - каже Михайлов.

При цьому, за його словами, тільки невеликий відсоток суїцидів пов’язаний саме з клінічною депресією.

"Стосовно самогубств унаслідок психічних захворювань, а саме тяжкої депресії, то її частота становить лише кілька відсотків від загальної кількості суїцидів", - каже він.

Чому під час війни люди менше схильні до самогубств

Найбільш вражаюча теза психіатра - кількість самогубств у воєнний період знижується.

"І зараз, хоча це може здаватися парадоксальним, є зменшення кількості самогубств порівняно з мирними часами", - заявляє лікар.

Причину він бачить у глибинних психологічних механізмах.

"Щодня ми переживаємо стрес воєнного часу, коли саме життя стає загрозою. У таких умовах домінує інстинкт виживання. Просто не до самознищення - людина бореться, щоб жити", – пояснює психіатр.

Пояснення через теорію Фройда: мортідо vs лібідо

Михайлов наводить і психоаналітичну теорію Зигмунда Фройда, згідно з якою на нашу поведінку впливають дві базові сили:

Лібідо - тяга до життя, творення, сексуальності

Мортідо - потяг до смерті, руйнування, самознищення

У мирний час, коли загроз зовнішніх менше, активізується "внутрішня тінь" - мортідо. А у воєнний – навпаки: все підпорядковується виживанню, а значить, активізується лібідо.

"У такі складні часи, як зараз, схильність до суїцидів зменшується. Йдеться про виживання - як популяції загалом, так і кожної особи зокрема", - резюмує Борис Михайлов.

Таким чином, самогубство - це не лише наслідок хвороби, а прояв глибокої внутрішньої кризи. Але під час війни психіка людини мобілізується на боротьбу за життя.

Це ще одне свідчення того, наскільки сильними можуть бути наші захисні механізми навіть у найтемніші часи.