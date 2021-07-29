За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса еще 143,5 тысячи человек

В течение минувших суток в Украине 143 534 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 787 человек, полностью иммунизированы - 57 747 людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов прививки, 384 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу - 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 874 958 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 5 225 458 прививок.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна до конца года получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса.
РБК-Украина писало, что в случае выхода из "зеленой" зоны, продолжить работу смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.