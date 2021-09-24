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За сутки в Украине вакцинировали более 153 тысяч человек, всего сделали почти 12 млн прививок

Автор: Инна Собора

За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 153 628 человек. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В течение суток работали:

  • 993 мобильные бригады,
  • 3 057 пунктов прививки;
  • 349 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 людей.

Всего сделали 11 979 985 прививок.

Напомним, впервые с апреля в Украине более 9 тысяч новых COVID-случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что вчера в Украине усилили карантин и ввели "желтую" зону адаптивного карантина.

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КоронавирусВакцинация