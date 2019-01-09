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За сутки в Украине произошло почти 500 ДТП

Новости » Общество    09.01.2019 - 12:44
За сутки в Украине произошло почти 500 ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Было составлено 121 админпротокол за вождение в состоянии опьянения

За прошедшие сутки, 8 января, в Украине произошло 477 дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службы Патрульной полиции.

Как отмечается, всего было обработано 5020 вызовов. Кроме того, за сутки было задержано 65 человек, вероятно, причастных к совершению уголовных правонарушений. Среди них: 3 грабежа; 5 краж; 2 угона авто; 5 случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов; 12 наркопреступлений; 8 случаев нанесения телесных повреждений; 9 человек в розыске.

Также был составлен 121 админматериал за управление в состоянии опьянения и вынесено 3843 постановления, из которых 3416 - за нарушение ПДД.

За сутки в Украине произошло почти 500 ДТП

Напомним, во Львовской области 7 января вследствие столкновения легковушки с микроавтобусом на автодороге Киев - Чоп возле села Ясенов в Бродовском районе погиб ребенок, еще шестеро человек, в том числе трое детей, госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека.

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