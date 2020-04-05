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За сутки в Украине коронавирусом заразились 12 детей, - Ляшко

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 11:27
За сутки в Украине коронавирусом заразились 12 детей, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В целом зафиксировано 156 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 12 детей, в целом зафиксировано 156 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, никто из госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.

"За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 156 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, из них 12 - у детей. Госпитализированы 55 человек. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии и не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Ляшко.

По словам Ляшко, за сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (30 случаев), в Тернопольской области (25 случаев) и в Кировоградской области (18).

"Если мы посмотрим, за какое время страны проходят статистику от 100 человек до 1200, как у нас сегодня, то Италия этот путь прошла за 6 дней, Испания за 7 дней, США за 8 дней, Украина - за 9 дней", - отметил Ляшко.

Подтвержденные случаи коронавируса есть в каждой области, кроме Николаевской.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля.

Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, погибли 64 774 зараженных, а вылечились - 246 893 человека.

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